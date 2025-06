Giarratana, oltre 70 giovani atleti alla seconda tappa del Campionato OCR Kids

Una domenica all’insegna dello sport, della grinta e del divertimento puro. È quella che ha vissuto ieri Giarratana, trasformata per un giorno in un vibrante campo di sfida grazie alla seconda tappa del Campionato OCR Kids (obstacle course rain), la competizione a ostacoli dedicata ai ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Oltre 70 piccoli atleti, provenienti da tutta la provincia di Ragusa, si sono messi alla prova in un percorso pensato per stimolare resistenza, agilità, equilibrio e spirito di squadra. E lo hanno fatto con entusiasmo contagioso, tra salti, arrampicate, corse e prove tecniche, sotto lo sguardo fiero di genitori, allenatori e appassionati.

Un format vincente, una squadra organizzativa impeccabile

Il campionato, promosso dalla Federazione Italiana OCR (FIOCR), ha debuttato lo scorso 8 giugno nella Villa Comunale di Palazzolo Acreide e si concluderà con una super finale il 14 settembre a Ragusa.

La tappa di Giarratana ha segnato un traguardo importante: record di iscrizioni per un evento OCR Kids, risultato di una perfetta sinergia tra le tre realtà sportive del territorio – Fullbody, OCR Camp Giarratana e OCR Lab Ragusa – che stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione culturale nello sport giovanile. Il gran finale è già segnato in rosso sul calendario: 14 settembre, Ragusa.

