Giarratana, cade dal balcone mentre aggiusta boiler: arriva elisoccorso ma “il cancello è chiuso con il lucchetto”

Si potevano perdere minuti preziosi nel soccorso di un 74enne che stamattina a Giarratana ha perso l’equilibrio mentre stava sistemando un boiler nel terrazzo di casa ed è precipitato al suolo facendo un volo di circa 5 metri. Immediatamente soccorso dal 118 oresemte assieme ai carabinieri, l’uomo è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Politraumatizzato stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento

Ma sull’episodio intervengono con una dura denuncia pubblica i consiglieri comunali Giovanna Caruso e Saro Burgio per condannare l’assenza di manutenzione della elisuperficie di contrada Saraceno/Piano Conte. “Questa mattina un cittadino ha subito un incidente che ha reso necessario il suo trasporto urgente in elisoccorso presso l’ospedale più vicino. Tuttavia, la pista di elisoccorso si è rivelata inutilizzabile a causa dell’erba alta che ne impediva l’accesso. Inoltre, il cancello d’ingresso era chiuso con un lucchetto, rendendo impossibile l’accesso immediato all’area. La situazione ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per rendere accessibile la pista, causando così una perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la salute del cittadino coinvolto”, scrivono i consiglieri puntando il dito contro l’amministrazione cittadina.

“Questa grave negligenza rappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza e la salute dei cittadini di Giarratana. È imperativo che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti immediati per garantire che le infrastrutture critiche come la pista di elisoccorso siano mantenute in condizioni operative ottimali e siano sempre accessibili in caso di emergenza”.

