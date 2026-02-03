Gianni Iurato lascia per gravi motivi personali il Consiglio comunale di Ragusa. Entra Gaudenzia Flaccavento

Gianni Iurato, figura storica della politica civica ragusana, ha deciso di dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Esponente della lista civica Ragusa Prossima, ha raggiunto questa decisione per gravi motivi familiari.

Una scelta sofferta

Alla base della decisione, come comunicato ufficialmente dallo stesso Iurato, vi sono gravi motivi personali che non gli consentirebbero più di svolgere il mandato con la dedizione e la costanza che hanno sempre contraddistinto la sua attività politica. Iurato, eletto tra le fila di Ragusa Prossima, lascia un vuoto significativo tra i banchi dell’opposizione, dove si era distinto per le sue battaglie politiche.

Il subentro di Gaudenzia Flaccavento

Il meccanismo della surroga si attiverà immediatamente per garantire la piena funzionalità dell’assise cittadina. A prendere il posto di Iurato sarà Gaudenzia Flaccavento, prima dei non eletti nella lista di appartenenza.

Flaccavento si appresta dunque a fare il suo ingresso in Consiglio Comunale in un momento delicato della legislatura, ereditando il peso politico di un consigliere che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il quartiere di Ragusa Ibla e per le istanze dei cittadini più attenti alla tutela del bene comune. Ha fatto già una sua prima “uscita” ufficiale alla recente assemblea programmatica di Ragusa Prossima.

Il profilo di un protagonista

Gianni Iurato chiude (almeno per il momento) una carriera politica iniziata nel lontano 1994. Conosciuto per il suo approccio pragmatico e per la profonda conoscenza dei regolamenti comunali, ha attraversato diverse stagioni della vita politica iblea, mantenendo sempre un forte legame con il mondo dell’associazionismo e della formazione professionale.

