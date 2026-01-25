Gianni Blanco ritrovato a Palermo: è vivo e sta bene, i carabinieri indagano sulle circostanze

Gianni Blanco è stato ritrovato ed è vivo. È questo, al momento, l’unico dato certo emerso nelle ultime ore dopo giorni di forte apprensione per i familiari e per l’intera comunità modicana.

L’uomo, 56 anni, si era allontanato dalla propria abitazione a Modica nella giornata di mercoledì senza dare più notizie di sé. Il protrarsi dell’assenza aveva spinto i parenti a presentare denuncia ai Carabinieri, facendo scattare le ricerche e una serie di verifiche su possibili avvistamenti.

Il ritrovamento è avvenuto a Palermo ad opera dei Carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo ponendo così fine a giorni di angoscia. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni, ma su questo aspetto non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

Resta ora da chiarire cosa sia accaduto nei giorni della scomparsa. I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere le ragioni dell’allontanamento, anche se dalle prime dichiarazioni raccolte dagli inquirenti sarebbe confermata l’ipotesi dell’allontanamento volontario dai familiari.

La notizia del ritrovamento ha portato un comprensibile sollievo alla famiglia, che in queste ore attende risposte dopo un periodo di grande tensione e incertezza.

