Gesù Bambino è nato a Modica: l’augurio speciale tra fede e tecnologia

Quale modo migliore per augurare Buon Natale se non unendo professionalità, ironia e tecnologia? Ci ha pensato il dottor Giovanni Cavallo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Maggiore – Baglieri di Modica, che quest’anno ha scelto un augurio decisamente fuori dagli schemi.

Grazie all’intelligenza artificiale, strumento che ormai affianca sempre più ambiti della vita quotidiana, il dottor Cavallo ha creato una cartolina natalizia poi diffusa sui social: nell’immagine è ritratto con in braccio un bambino davvero speciale. Proprio lui, Gesù Bambino. Un’idea semplice ma capace di strappare un sorriso e di intenerire, mescolando sacro e contemporaneo con leggerezza e spirito natalizio.

Medico da anni in prima linea e recentemente chiamato a ricoprire anche il ruolo di membro del Consiglio Direttivo nazionale AOGOI, il dottore Cavallo ha dimostrato ancora una volta di saper guardare oltre il camice, usando la creatività per comunicare vicinanza e umanità.

E viene quasi da sorridere immaginando, per gioco, se il dottor Cavallo avesse già esercitato la sua professione 2025 anni fa, trovandosi nei pressi di quella grotta di Betlemme: chissà, forse la storia avrebbe avuto un testimone in più, armato di competenza e dedizione.

In un’epoca in cui la tecnologia permette di sbizzarrirsi con auguri sempre più originali, questa cartolina rappresenta un esempio riuscito di come l’innovazione possa incontrare il sentimento, senza perdere autenticità.

Complimenti al dottor Cavallo per l’idea originale e carina e, naturalmente, tanti auguri di buon Natale anche a lui, tra sorrisi, fede e un pizzico di intelligenza artificiale.

