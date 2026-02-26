Gestione del rischio alluvioni in ambito urbano: installati gli idrometri sul torrente Modica-Scicli

MODICA – 25 febbraio 2026 – Un passo concreto verso una città più sicura e resiliente. Sono stati installati i due idrometri previsti lungo il torrente Modica-Scicli, strumenti fondamentali per il monitoraggio del livello delle acque e l’attivazione di allerte precoci in caso di rischio esondazione.

Il primo dispositivo è stato collocato in via Fontana, in prossimità del tratto tombato del torrente; il secondo sul ponte Fiume Lato, lungo la SP 54 Modica-Scicli. I sensori consentiranno di trasmettere in tempo reale i dati sul livello idrico, permettendo alle autorità competenti di intervenire tempestivamente al superamento di soglie critiche.

Preallerta automatica e sinergia istituzionale

«Stamattina, in via Fontana, in prossimità del torrente tombato è stato installato uno dei due idrometri che permetteranno di dare una preallerta alle autorità preposte – Protezione Civile comunale e regionale – al raggiungimento di una soglia critica del livello del torrente», ha dichiarato il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

Le soglie di rischio sono state individuate sulla base della modellazione idraulica sviluppata dai tecnici di Svimed, nell’ambito delle attività di pianificazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio alluvioni, oltre che per l’eventuale allerta alla popolazione.

All’installazione erano presenti, insieme al sindaco, gli assessori Tino Antoci e Samuele Cannizzaro, il geometra Giorgio Scollo e il dottor Dario Modica, i rappresentanti di Svimed – l’ingegnere Giovanni Iacono e la dottoressa Emilia Arrabito – e i rappresentanti della Protezione Civile della Regione Siciliana, con il dirigente Antonio Blandini e l’ingegnere Antonio Criscione.

La Protezione Civile regionale ha confermato la piena collaborazione nel monitoraggio dell’infrastruttura, rafforzando la sinergia tra gli enti coinvolti nella gestione del rischio alluvione.

Il progetto europeo Urbanfloods

Gli interventi rientrano nel progetto Urbanfloods – Promoting Urban Resilience Through an Integrated Advanced Decision Support System for Flood Control, co-finanziato dal programma dell’Unione Europea Interreg Adrion.

«Il nostro Comune è parte attiva di questo progetto, insieme a Svimed, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile ETS – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile, Tino Antoci – con l’obiettivo di promuovere la resilienza urbana e sviluppare sistemi di monitoraggio avanzati per il controllo delle inondazioni. Puntiamo ad attivare strategie di pianificazione delle misure di adattamento, adottare strumenti innovativi per la gestione del rischio e migliorare il coordinamento tra gli enti coinvolti, in particolare tra le Protezioni Civili dei Comuni di Modica e Scicli».

Il progetto mira infatti a integrare tecnologia, pianificazione e governance, creando un sistema di supporto decisionale capace di ridurre i tempi di risposta in fase emergenziale e di migliorare l’efficacia degli interventi.

Formazione e cultura della prevenzione

Accanto agli strumenti tecnologici, centrale sarà anche il coinvolgimento della comunità.

«Nei prossimi mesi il Comune di Modica sarà impegnato nell’attivazione di percorsi di formazione e informazione rivolti sia ai tecnici di Protezione Civile sia alla popolazione, in collaborazione con Svimed», ha annunciato l’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro.

Uno degli obiettivi strategici del progetto è infatti accrescere la consapevolezza dei rischi legati alle alluvioni tra i cittadini, promuovendo una vera e propria cultura della preparazione e incentivando comportamenti proattivi per mitigare i potenziali impatti degli eventi estremi.

Con l’installazione degli idrometri sul torrente Modica-Scicli, Modica compie così un passo significativo verso un modello di gestione del rischio più moderno, integrato e orientato alla prevenzione, in linea con le strategie europee di adattamento ai cambiamenti climatici.

© Riproduzione riservata