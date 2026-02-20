Generazione Z e benessere digitale: l’esperienza Erasmus+ che unisce Modica e Grecia

Si è conclusa a Kavala, affacciata sul Mar Egeo, l’ultima mobilità del progetto Erasmus+ “Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools”, che ha visto protagonisti quattro studenti dell’IPS “Principi Grimaldi” di Modica, provenienti da differenti indirizzi dell’istituto.

Dal 2 al 6 febbraio 2026, accompagnati dalle professoresse Silvia Novello e Marina Tidona, i giovani modicani hanno condiviso un’intensa esperienza formativa insieme ai partner di Ungheria e Turchia. La città greca, situata tra Salonicco e Alexandroupolis, si è trasformata in un laboratorio internazionale di idee, confronto e crescita personale.

Ospitalità in famiglia e immersione culturale: un Erasmus che forma cittadini europei

Elemento centrale della mobilità è stata l’ospitalità in famiglia. I quattro studenti sono stati accolti da famiglie greche, vivendo un’immersione autentica nella quotidianità locale. Non soltanto un’esperienza scolastica, ma un percorso di vita capace di rafforzare competenze linguistiche, autonomia, spirito di adattamento e apertura interculturale.

L’Erasmus+ si conferma così uno strumento strategico per la costruzione di una cittadinanza europea consapevole, capace di superare confini geografici e culturali attraverso il dialogo e la condivisione.

Tecnologia e benessere: dalla dipendenza digitale alla consapevolezza

Cuore del progetto è stato il rapporto tra giovani generazioni e tecnologia. Smartphone, app e piattaforme digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana di Generazione Z e Alpha. Il progetto non ha demonizzato gli strumenti digitali, ma ne ha valorizzato l’uso consapevole come leva per il benessere fisico e psicologico.

Presso la scuola ospitante, la 4th Epal Kavala, gli studenti hanno analizzato applicazioni dedicate alla salute mentale come Headspace e Calm, strumenti basati su meditazione e mindfulness utili per migliorare concentrazione, rilassamento e gestione dello stress. Sono state approfondite anche piattaforme come MindDoc e Youper, applicazioni che consentono di monitorare l’umore e sviluppare maggiore consapevolezza emotiva, contribuendo a ridurre lo stigma legato alla richiesta di aiuto psicologico.

Il messaggio emerso è chiaro e potente: non serve più tecnologia, ma una tecnologia utilizzata con responsabilità, equilibrio e orientamento al benessere.

Alimentazione, movimento e cultura: l’esperienza al Kitchen Club

Il percorso ha affrontato anche il tema della sedentarietà giovanile, sottolineando come gli strumenti digitali possano incentivare uno stile di vita più attivo e salutare. Particolarmente significativa è stata l’esperienza presso il Kitchen Club, rinomato locale che unisce qualità gastronomica ed esperienze culinarie interattive. Gli studenti hanno partecipato a un workshop di cucina greca guidato da una chef professionista, sperimentando in prima persona il valore di un’alimentazione sana, legata alla tradizione mediterranea e alla convivialità.

Tra storia e identità europea: un viaggio nei luoghi simbolo della Grecia

Accanto alle attività didattiche, la mobilità ha offerto un ricco programma culturale. Gli studenti hanno visitato il centro storico e il castello di Kavala, la città di Salonicco con i suoi monumenti iconici come la Torre Bianca di Salonicco e la Rotonda di Galerio, il sito archeologico di Filippi, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2016, e altri luoghi di grande valore storico e spirituale.

Proprio a Filippi San Paolo fondò la prima comunità cristiana in Europa nel 49/50 d.C., un passaggio storico che ha contribuito a definire l’identità culturale del continente. Guidati dagli studenti greci, i partecipanti hanno potuto toccare con mano le tracce lasciate dai re dell’antica Grecia, dai generali romani e dalle prime comunità cristiane.

