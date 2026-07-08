Gelato d’eccellenza: la provincia di Ragusa protagonista nella Guida Gelaterie d’Italia 2027 del Gambero Rosso

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La provincia di Ragusa continua a distinguersi nel panorama del gelato artigianale italiano. A confermarlo è la Guida Gelaterie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, che inserisce tra le insegne segnalate Caffè Adamo di Modica, premiando un percorso costruito sulla valorizzazione delle materie prime del territorio e sulla ricerca della qualità.

A dare la notizia è stata la stessa gelateria attraverso i propri canali social, con un messaggio che sintetizza la filosofia dell’azienda: «Una menzione che ci emoziona, perché racconta quello che proviamo a fare ogni giorno: trasformare materie prime del territorio in gelati, granite e cremolate che parlano di Sicilia». Un ringraziamento rivolto ai clienti e alla squadra di lavoro, con la promessa di continuare un percorso fatto di passione, entusiasmo e radici ben salde a Modica.

Il riconoscimento ottenuto da Caffè Adamo si inserisce in un contesto che vede il territorio ibleo sempre più apprezzato dagli esperti del settore. Negli ultimi anni il gelato artigianale ragusano ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie alla qualità delle produzioni, all’impiego di ingredienti locali e a una crescente attenzione verso la stagionalità e la sostenibilità.

Tra le realtà più rappresentative della provincia figura anche L’Artigianale di Pozzallo, da anni punto di riferimento per residenti e turisti grazie a una produzione che coniuga tradizione e innovazione, con particolare attenzione alla selezione delle materie prime e alla lavorazione artigianale.

Accanto a queste realtà si conferma anche Don Peppinu, marchio siciliano presente con diversi punti vendita nel territorio ragusano, che ha fatto della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari dell’isola uno dei tratti distintivi della propria produzione, contribuendo a diffondere un’idea di gelato fortemente legata all’identità siciliana.

La presenza di queste insegne nella guida del Gambero Rosso rappresenta un’ulteriore conferma della vivacità di un settore che, in provincia di Ragusa, continua a crescere e a distinguersi a livello nazionale. Un risultato che premia il lavoro quotidiano dei maestri gelatieri e rafforza l’immagine del territorio come destinazione non solo turistica e culturale, ma anche enogastronomica.

Il gelato, oggi più che mai, diventa così un ambasciatore della provincia di Ragusa: un prodotto capace di raccontare il territorio attraverso i suoi sapori, dalle mandorle agli agrumi, dal pistacchio al cioccolato di Modica, trasformando ogni coppetta o cono in un’esperienza che parla di Sicilia.

La classifica

La Gelateria dell’Anno 2027 è sempre una siciliana, la Santo Musumeci, a Randazzo. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa le altre gelaterie segnalate sono le seguenti: Gelati DiVini, premiata con due coni. L’artigianale, due coni. Nivera – il gelato di natura, due coni. Caffè delle Rose, un cono, Rosy Bar, un cono e Terranova, un cono.

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