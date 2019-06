Gare a Vittoria e a Falcone domani per i corridori dell'Asd Equipe Sicilia San Giacomo - Ragusa Oggi

Gare a Vittoria e a Falcone domani per i corridori dell’Asd Equipe Sicilia San Giacomo

Si annuncia un’altra domenica piena di impegni, domani, per l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù che vedrà scendere in pista i corridori delle varie categorie su fronti diversi. A cominciare dai Giovanissimi che gareggeranno a Vittoria e saranno guidati dal direttore sportivo Biagio Pisana.

E’ un gruppo a caccia di importanti conferme dopo gli importanti risultati positivi che sono sempre arrivati nel corso delle ultime settimane. Gli Esordienti e gli Allievi, invece, saranno ai nastri di partenza di una competizione che si disputa a Falcone, in provincia di Messina, dove occorrerà affrontare un circuito molto impegnativo per non parlare dell’agguerrita concorrenza che, in circostanze del genere, si propone in maniera importante e che fa diventare la stessa gara molto selettiva. Entrambe le categorie saranno seguite dal direttore sportivo Gianpiero Pitino.

Quella di domani a Falcone, tra l’altro, sarà la prima kermesse in cui l’Asd Equipe Sicilia si presenterà con i galloni di campione regionale nelle categorie Esordienti maschile e femminile dopo la conquista della relativa maglia, domenica scorsa, a Bronte, con Elia Basile e con Maria Chiara Lucifora. C’è attesa per capire come si evolverà la competizione in terra peloritana anche perché, subito dopo, gli atleti dell’Equipe Sicilia saranno impegnati con i tecnici regionali in vista dei prossimi campionati nazionali che si terranno in Toscana e più precisamente a Chianciano Terme.