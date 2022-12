Gambiano rapina un’anziana e la manda in ospedale. Poi, va a rivendere una collana al compro-oro. Arrestato

Un cittadino gambiano è stato arrestato a Ragusa ed è accusato di rapina aggravata e lesioni ai danni di un’anziana.

In particolare, l’episodio si è verificato il 17 dicembre nel quadrilatero compreso tra le vie Mario Leggio, Sant’Anna e G.B. Odierna e Matteotti.

La donna, una 79enne, è stata poi trasportata al Giovanni Paolo II di Ragusa dal 118.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Ragusa, coordinate dal Sost. Procuratore della Repubblica dott. Santo Fornasier, hanno portato al fermo di un gambiano, C.A., titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari e senza fissa dimora.



L’extracomunitario, che indossava un giubbotto double-face, al fine di eludere le investigazioni, subito dopo la rapina provvedeva a intercambiare il lato esterno del capo di abbigliamento.

A tradire il gambiano è stato oltre all’abbigliamento indossato durante la perpetrazione dell’evento delittuoso, anche il fatto che dopo qualche ora dalla rapina si recava presso un esercizio “COMPRO ORO” del centro di Ragusa per porre in vendita la collana dell’anziana, presentandosi con il suo documento d’identità.

Per questo, è stato convalidato il fermo a suo carico dal GIP di Ragusa, dottoressa Schininà ed è stato disposto per lui l’ingresso in carcere.