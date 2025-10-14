Gaetano Mauro nella Forza Italia di Cassì, ma è subito gelo: “Fiducia messa a dura prova. Aderisco ma resto critico”

Il consigliere comunale Gaetano Mauro ha formalizzato la propria adesione al gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Ragusa. Un passaggio che, come lo stesso Mauro sottolinea, rappresenta “un atto dovuto verso il partito”, ma che porta con sé anche una riflessione politica più ampia. Fino a oggi, infatti, nonostante fosse iscritto a Forza Italia da diversi mesi, il consigliere non aveva potuto costituire il gruppo consiliare perché era l’unico rappresentante azzurro a Palazzo dell’Aquila. Con il recente approdo nel partito del sindaco Peppe Cassì, del vicesindaco Gianni Giuffrida, dell’assessore Simone Digrandi e del presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, la formazione di Forza Italia in consiglio è diventata finalmente una realtà politica. Un’evoluzione che, però, per Mauro assume anche un significato di coerenza e di chiarezza.“Aderire al gruppo consiliare di Forza Italia – spiega – è per me un passaggio formale, coerente con il percorso sin qui seguito. L’aspetto sostanziale lo ho già dimostrato giorno dopo giorno, portando avanti le linee guida del partito e affrontando i temi cruciali per la città con onestà intellettuale e spirito costruttivo”. Mauro ricorda il proprio impegno partito due anni e mezzo fa con la lista civica Generazione, in cui aveva scelto di candidarsi “senza tessere di partito, come espressione della società civile”. Un movimento, quello di Generazione, che aveva espresso il proprio candidato a sindaco, Riccardo Schininà, proprio in contrapposizione al sindaco Cassì. Da allora Mauro dice di aver svolto “un ruolo di controllo serio e coraggioso sull’operato dell’amministrazione”, occupandosi di temi centrali come la gestione di Iblea Acque, il porto turistico e “la mancata strategia per il rilancio turistico della città, in particolare sulla destagionalizzazione”. Il consigliere non nasconde però di aver vissuto con perplessità l’ingresso nel partito di Cassì e di altri esponenti della maggioranza, un’operazione “condotta dalla segreteria regionale senza un reale confronto con il territorio”. “Queste circostanze – sottolinea – hanno messo a dura prova la mia fiducia nei confronti del partito, perché non ho compreso fino in fondo le motivazioni e l’iter seguito. Tuttavia, la mia adesione al gruppo consiliare resta un gesto di coerenza, dettato dal rispetto verso Forza Italia e i suoi valori”. Pur avendo ricevuto la proposta di assumere il ruolo di capogruppo, Mauro ha preferito declinare l’invito: “Ho ritenuto opportuno non accettare questo incarico per mantenere un focus più tecnico-amministrativo, piuttosto che politico, e per restare libero da logiche che oggi non considero prioritarie”. Sul piano politico, il consigliere individua alcuni nodi da affrontare subito: “Bisogna chiarire quale sarà il posizionamento di Forza Italia rispetto agli altri partiti del Centrodestra presenti in consiglio. È il primo tema da affrontare, insieme alle questioni amministrative che definiscono l’identità stessa del partito in città”. Infine, Mauro ribadisce il proprio approccio costruttivo e indipendente: “Sono e resto un uomo di Forza Italia, ma continuerò ad agire da consigliere comunale libero, al servizio della città e dei cittadini. La crescita di Ragusa e il benessere dei nostri concittadini vengono prima di ogni logica di partito”. Insomma tutti uniti e divisi nello stesso gruppo consiliare.

