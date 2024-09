Gabriel Giuliana e Simone Pio Rufini al Vittoria Calcio

La società del Vittoria Calcio annuncia l’arrivo di due talentuosi giovani calciatori, Gabriel Giuliana e Simone Pio Rufini, pronti a rafforzare la squadra con il loro entusiasmo e potenziale.

Gabriel Giuliana, nato nel 2005, è un difensore versatile, capace di coprire tutti i ruoli della linea difensiva. Cresciuto nelle scuole calcio di Palermo, ha mostrato il suo valore fin da giovane, con convocazioni importanti come quella nella Rappresentativa Nazionale U17 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Durante questa esperienza, ha segnato un gol decisivo su calcio d’angolo, garantendo il pareggio e contribuendo alla vittoria del torneo “Memorial Ponte Morandi”. Dopo un’esperienza con il Licata Calcio e un prestito al Vittoria, Gabriel arriva ora con l’obiettivo di dare un importante contributo alla squadra.

Simone Pio Rufini, nato nel 2006 a Nocera Inferiore, è un difensore altrettanto promettente, che può giocare sia come terzino destro in una difesa a quattro che come braccetto in una difesa a tre. Cresciuto nelle giovanili del San Severo, ha esordito in prima squadra due anni fa nel campionato di Eccellenza Pugliese, accumulando 25 presenze. Nella stagione passata, ha giocato per il Campomarino in Eccellenza Molisana, dove ha mostrato solidità con 20 presenze.

L’arrivo di Gabriel e Simone rappresenta un’importante aggiunta per la squadra, e siamo convinti che contribuiranno significativamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Intanto, il Vittoria ha superato con successo il turno preliminare di Coppa Italia, dimostrando solidità e determinazione, segnando una vittoria fondamentale in vista del campionato. Un momento speciale è stato l’esordio di Simone Pio Rufini nella partita contro il Mazzarrone. A 22 anni dall’ultima apparizione del padre con la maglia del Vittoria, Simone ha dato inizio a una nuova generazione calcistica nella sua famiglia, portando avanti con orgoglio questa eredità.

