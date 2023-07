Furto, rapina, minacce e ricettazione: due avvisi orali del Questore

Nell’ambito delle misure di prevenzione, sono stati adottati due Avvisi Orali. Uno di essi è stato rivolto a un cittadino straniero con diversi precedenti per reati quali furto aggravato, rapina, ricettazione, minacce, maltrattamenti in famiglia, resistenza alle forze dell’ordine e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il secondo avviso è stato emesso nei confronti di un cittadino comunitario già condannato per furto aggravato e porto abusivo di armi, che in passato era stato destinatario di altre misure di prevenzione.

MISURA DI SORVEGLIANZA SPECIALE

Il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Catania – ha applicato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un periodo di due anni e sei mesi nei confronti di un cittadino di Vittoria con precedenti penali per gravi reati, tra cui furti aggravati, detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, falsa testimonianza e tentato omicidio. Questo soggetto era già stato destinatario in passato della misura di sorveglianza speciale.