Furto in gioielleria a Scicli. I ladri in via Santa Maria La Nova da “Ellepi”

Hanno agito in piena notte forzando la porta di ingresso della gioielleria “Ellepi”. Il furto ieri notte per mano di ignoti che hanno agito indisturbati arraffando quello che c’era all’interno del negozio. Non sono riusciti, però, ad aprire la cassaforte per cui i preziosi lì custoditi sono stati salvi. I ladri hanno portato via pezzi di argenteria ed oggetti di bigiotteria ed argento.

Lo hanno fatto rovistando ovunque, aprendo le vetrine espositive, provocando danni sia alla porta di ingresso, saracinesca compresa, che agli arredi. In corso di quantificazione il bottino anche se da una prima sommaria ipotesi si parla di danni per diecimila euro. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della locale Tenenza di Scicli. Le indagini dei militari dell’Arma sono indirizzati non solo ai rilievi tecnici nei luoghi del negozio ma anche alla visione delle telecamere esistenti nella zona: quella di via Santa Maria La Nova e di piazza Busacca è una delle zone del centro storico più attrezzata di sistemi di videosorveglianza.

I malviventi avrebbero agito durante la notte scorsa approfittando di una interruzione improvvisa dell’illuminazione pubblica in città a causa del forte vento. La gioielleria “Ellepi” aveva subito un furto già una decina di anni fa. Era da qualche mese che i ladri non prendevano di mira le gioiellerie della città. L’ultima in ordine di tempo era stata quella ai danni del negozio “Pina Oro” in via Nazionale a poche decine di metri dal Municipio. In quell’occasione i malviventi agirono in pieno giorno.

© Riproduzione riservata