Furto con spaccata in un negozio di abbigliamento. A Vittoria tanta paura e bottino minimo

Furto con spaccata in un negozio di abbigliamento di via Giacomo Matteotti a Vittoria, a pochi passi dalla via Cavour, salotto buono e centro commerciale della città.

I ladri hanno agito nella notte tra Natale e santo Stefano, alle prime ore dell’alba, in questo periodo ancora molto buie. Hanno preso di mira un negozio di abbigliamento femminile, che vende abiti di un noto brand italiano dallo stile molto giovanile.

Qualcuno ha spaccato una delle vetrine del negozio, forse con una mazza. Secondo quanto si è appreso non avrebbero portato via dei vestiti, ma avrebbero preso di mira i cassetti e il registratore di cassa. Il bottino dovrebbe essere minimo, ma i danni, per ti titolari dell’esercizio commerciale, sono ingenti. Le indagini sono condotte dalla Polizia. ricerca fotografica di Franco Assenza

