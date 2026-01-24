Furto al quartiere Sorda a Modica: nel mirino un appartamento di Piazza Libertà in pieno centro

I ladri non si arrestano neppure davanti alla centralità e alla vivacità delle zone più frequentate della città. È quanto emerge dall’ennesimo episodio di microcriminalità che si è consumato nelle scorse ore a Modica, nel cuore di Piazza Libertà, all’interno di uno dei nuovi complessi condominiali.

Nel mirino dei malviventi è finito un appartamento al primo piano, abitato da una coppia. Un colpo rapido e silenzioso, portato a termine con modalità che destano non poca preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione, chi ha agito avrebbe avuto pieno controllo dei movimenti, tanto da riuscire ad accedere all’abitazione senza lasciare alcun segno di effrazione sulla porta d’ingresso.

Una volta entrato, il ladro o i ladri, non si sa ancora bene se si sia trattato di una o più persone, ha agito con estrema rapidità, puntando esclusivamente ai beni di maggior valore. Gioielli e oggetti in oro sono stati asportati in pochi minuti, lasciando l’abitazione completamente sottosopra.

La scoperta è avvenuta al rientro dei proprietari che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere la denuncia. In corso di quantificazione il valore della refurtiva.

Le indagini sono ora in corso. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile, comprese le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno del condominio. Piazza Libertà, infatti, è un’area centrale e molto frequentata, circostanza che rende l’episodio ancora più inquietante: chi ha colpito lo ha fatto senza timore di essere notato, dimostrando una preoccupante sicurezza d’azione.

