Furto aggravato, estorsione e danneggiamento a Comiso: ai domiciliari un cittadino marocchino

E’ stato arrestato dai carabinieri di Comiso un cittadino marocchino, M.M., di 26 anni, accusato di aver commesso alcuni reati molto gravi nel mese di luglio a Comiso, tra cui n furto aggravato, un’estorsione e un danneggiamento, tutti compiuti in concorso con altre persone.

LE INDAGINI

L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa. L’uomo è stato posto ai domiciliari. I carabinieri hanno effettuato una complessa indagine in cui, grazie anche alle testimonianze raccolte, è stato possibile individuare il cittadino marocchino come uno dei presunti responsabili dei reati contestati.