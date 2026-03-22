Furto aggravato: arrestato 36enne perché scontare oltre due anni di reclusione

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un uomo di 36 anni, residente a Vittoria, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

Il destinatario del provvedimento è stato riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso, commesso nel 2017. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era introdotto all’interno di un’abitazione con l’obiettivo di impossessarsi indebitamente di beni appartenenti ai residenti.

A seguito delle attività svolte dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria, il 36enne è stato rintracciato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena definitiva di 2 anni e 1 mese di reclusione.

L’operazione rientra nell’attività di esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, finalizzata a garantire il rispetto delle sentenze e la certezza della pena.

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