Furti, spaccio e rapine: 7 fogli di via obbligatori nella provincia di Ragusa

Il Questore di Ragusa, nel corso del mese di agosto, ha applicato 16 provvedimenti di prevenzione a carico di persone ritenute socialmente pericolose. Si tratta di misure mirate a contrastare la criminalità diffusa e a tutelare la sicurezza pubblica nei comuni della provincia.

Nove avvisi orali

Sono nove gli avvisi orali emessi. Questo provvedimento viene adottato nei confronti di individui dediti a reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con l’avviso orale il Questore invita i soggetti a mantenere una condotta conforme alla legge, mettendoli in guardia da eventuali future responsabilità penali.

Sette fogli di via obbligatori

Oltre agli avvisi, il Questore ha firmato sette “fogli di via obbligatori”, provvedimenti che impongono ai destinatari di lasciare un determinato comune e di non farvi ritorno per quattro anni.

Ecco il dettaglio. Ragusa: due soggetti che avevano rubato un ciclomotore a Marina di Ragusa. Ispica: due persone responsabili di furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Scicli: un individuo denunciato per lesioni personali. Vittoria: un soggetto segnalato per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Modica: un giovane denunciato per tentata rapina.

