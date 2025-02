Misure di prevenzione del Questore: 15 avvisi orali e 5 fogli di via

Nel mese di gennaio, il Questore della Provincia di Ragusa ha emanato quindici provvedimenti di “Avviso Orale” e cinque “Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno”, esercitando le funzioni previste dal Testo Unico delle leggi antimafia. Queste misure di prevenzione sono state applicate a individui pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di una valutazione prognostica della loro personalità.

Avviso orale

L’“Avviso Orale” è un provvedimento monitorio rivolto ai soggetti considerati pericolosi, che li invita a modificare il proprio stile di vita. Si tratta di un primo intervento preventivo che, in caso di inosservanza, può sfociare nell’applicazione della più grave misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Foglio di via obbligatorio

I cinque “Fogli di via” sono stati adottati nei confronti di individui che hanno commesso reati in comuni diversi dalla loro residenza o dimora. Questo provvedimento comporta il divieto di fare ritorno nei centri interessati per un periodo di cinque anni. La violazione di tale divieto costituisce un reato specifico, punito severamente dalla legge.

