Furti in vari negozi di Modica Sorda: ai domiciliari uno straniero

Agli arresti domiciliari uno straniero residente a Modica, già noto alle forze dell’ordine. La polizia lo aveva arrestato in flagranza di reato per due furti e un tentato furto, tutti avvenuti in esercizi commerciali del quartiere Sorda di Modica.

L’UOMO E’ ACCUSATO DI NUMEROSI FURTI

In seguito a questi fatti, era stato sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di uscire dall’abitazione nelle ore serali e notturne, ma ha continuato a commettere reati. Ulteriori sviluppi investigativi hanno portato alla scoperta di un’ulteriore responsabilità per un furto commesso nel mese di gennaio. Gli elementi probatori raccolti hanno condotto l’autorità giudiziaria a emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari.

