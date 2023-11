Furti e scassi. A San Giacomo i residenti hanno paura. Confronto con i Carabinieri

Furti in aumento e una crescente paura tra i residenti di San Giacomo, la frazione rurale di Ragusa. Un incontro recente, guidato dal maresciallo Marco Valenzisi dei Carabinieri di Ibla, si è focalizzato sull’affrontare senza compromessi la problematica che sta mettendo a dura prova la sicurezza della comunità.

Il timore palpabile tra i residenti è alimentato da una serie di furti e tentativi di scasso che hanno colpito la zona. La situazione è stata messa in luce durante l’incontro, evidenziando la presenza di individui senza scrupoli che, con tattiche variegate, cercano di estorcere denaro in modo fraudolento. Questi episodi non solo hanno portato al furto di beni materiali ma hanno seminato un terreno fertile per l’ansia e la paura tra gli abitanti.

Il maresciallo Valenzisi ha condiviso consigli pratici per arginare questa ondata di criminalità. L’obiettivo è chiaro: dare ai residenti gli strumenti necessari per proteggere sé stessi e le proprie proprietà. L’incontro ha messo in risalto la necessità di un’unità collettiva nella vigilanza, promuovendo una comunità attenta e solidale.

La comunità è stata anche chiamata a sostenere anziani e categorie sociali più vulnerabili, in modo da costituire una difesa solida contro non solo i furti tangibili ma anche contro l’atmosfera di insicurezza che essi generano.

Al termine dell’incontro, è stato espresso un sentito ringraziamento al maresciallo Valenzisi, alla compagnia di Ragusa e al comando provinciale dei Carabinieri per la loro risposta decisa di fronte a questa emergenza. L’appello conclusivo è chiaro: la comunità di San Giacomo deve rimanere vigile, unita e pronta a difendersi contro chi minaccia la sicurezza e la tranquillità della zona.