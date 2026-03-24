Furti e atti vandalici nella scuola materna San Biagio a Comiso. Il comune rafforzerà la vigilanza

Atto vandalico nella notte ai danni della scuola materna san Biagio, a Comiso. Ignoti malviventi sono riusciti a forzare le porte d’ingresso e sono penetrati all’interno dell’asilo. Hanno messo a soqquadro, danneggiato, sporcato le pareti. Hanno tranciato i fili del frigorifero, della fotocopiatrice e della stampante, rubato il cellulare di servizio e rubato due ciabatte. E’ stata anche tolta la protezione in gomma ad una porta finestra, oltre a mettere a soqquadro le aule. I docenti e il personale docente e non docente hanno ripulito e sanificato. Una delle ipotesi è che i ladri cercassero solo il rame, presente nelle componenti elettriche e nei fili.

Troppe volte, anche di recente, alcune scuole di Comiso e in particolare le scuole materne sono state oggetto di atti teppistici. Quasi sempre non si ruba nulla, o si rubano solo pochi oggetti, ma si arrecano però danni ingenti. In quetso caso, per una modesta quantità di rami, sono stati distrutti oggetti elettronici di valore. Due mesi fa è stato presa di mira – sempre con atti vandalici – la scuola materna Senia.

La San Biagio si trova nel quartiere Santi Apostoli e fa parte dell’Istituto comprensivo Giovanni Verga. È una delle scuole materne più moderne e di recente è stata ristrutturata e restituita ai bambini in piena efficienza. È circondata di aree verdi che rendono gradevole la permanenza a scuola. In inverno sono stati tre gli episodi di vandalismo in questa scuola che è particolarmente nel mirino.

Il comune ha deciso di correre ai ripari. Sono allo studio alcuni interventi per dotare le scuole di impianti di videosorveglianza. Spesso ad agire sono ragazzi talvolta anche minorenni, ma diventa difficile identificarli perché agiscono con il volto coperto. È necessario studiare e progettare sistemi di videosorveglianza e di allarme di maggiore efficacia. Una nota del comune condanna l’ennesimo episodio di vandalismo. “Non è più tollerabile che vengano arrecati danni ad una scuola dell’infanzia e, più in generale, a edifici destinati ai nostri bambini. Appena appresa la notizia dunque, ci siamo immediatamente attivati per installare i sistemi di allarme a cominciare proprio dal San Biagio che è stato più volte oggetto di questi gesti di teppismo. Nelle prossime settimane, si provvederà a munire anche gli altri istituti di competenza comunale poiché riteniamo che i sistemi di video sorveglianza siano poco efficaci nel momento in cui certi soggetti si mascherano o si coprono il volto per non essere identificati”.

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