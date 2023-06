Furti d’uva nelle campagne. È emergenza a Mazzarrone, Acate, Chiaramonte Gulfi

Furti nelle campagne. Una piaga che danneggia fortemente le aziende agricole. Nelle ultime settimane si registrano numerosi furti di uva nelle aziende per la produzione di uva della zona di Mazzarrone, Licodia Eubea, Chiaramonte Gulfi, Acate, Comiso.

Nei giorni scorsi, alcuni sindaci si sono incontrati a Mazzarrone per avviare un’azione comune. Nelle due province di Catania e Ragusa è stato chiesta una maggiore presenza delle forze dell’ordine per monitorare le campagne. La vastità del territorio non agevola i controlli, specie in alcune contrade dell’entroterra, e favorisce i ladri.

I ladri rubano le varietà precoci: la Vittoria e la Black Magic

«In queste settimane i furti si concentrano soprattutto nelle aziende di Mazzarrone – spiega il sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spata – dove si coltivano le uve che arrivano prima a maturazione: la Vittoria e la Black Magic sono tra le varietà precoci. Si tratta di colture presenti anche nella zona della valle dell’Acate e in direzione di Chiaramonte. I ladri, ovviamente, raccolgono in fretta e furia e spesso danneggiano le piante. Vengono compromesse anche le raccolte future».

I sindaci chiedono maggiori controlli

I sindaci si organizzano e chiedono l’intervento delle forze dell’ordine. «Abbiamo segnalato nel comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica – la Questura e i carabinieri hanno predisposto dei controlli più incisivi. Molti furti vengono commessi da persone che provengono dal catanese e la merce rubata viene poi immessa nel mercato anche attraverso le varie forme di ambulantato».

Mario Cutello: «I controlli diventano un deterrente»

Il problema riguarda anche alcune zone della provincia di Ragusa, le contrade di Acate, dove si produce soprattutto uva da vino e quelle di Chiaramonte Gulfi, come Mazzarronello, Serravalle, Roccazzo, Gerardo. Il di Chiaramonte Gulfi, sindaco, Mario Cutello, ha chiesto controlli più incisivi. «Le nostre aziende soffrono – spiega Cutello – abbiamo già segnalato il problema e siamo fiduciosi che la Prefettura e le forze dell’ordine possano fare dei controlli più incisivi. Delle auto che perlustrano il territorio possono diventare un forte deterrente. Alcune contrade di Chiaramonte Gulfi, quelle che conducono verso Mazzarronello, Serravalle, Gerardo e Roccazzo, sono particolarmente colpite».