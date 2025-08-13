L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Furti di carrube a Ragusa, è allarme: prezzi troppo bassi, produttori penalizzati
13 Ago 2025 10:43
L’allarme arriva dal consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia: il fenomeno dei furti di carrube, colpisce non solo la città ma l’intera provincia iblea. La raccolta delle carrube, attività fondamentale per l’economia locale, viene messa a rischio da pratiche illegali e concorrenza sleale.
Furti di carrube: un problema in crescita
Secondo Battaglia, il problema si intensifica durante il periodo della raccolta, quando il valore del prodotto aumenta e attira soggetti fuori legge.
Prezzi troppo bassi e produttori penalizzati
Il prezzo della raccolta nel 2025 si aggira attorno ai 0,40 centesimi più IVA per chilogrammo, mentre quello giusto per i produttori dovrebbe essere almeno 0,70 centesimi. Nel caso dei furti, il prezzo scende ulteriormente a 0,35 centesimi al chilogrammo, aggravando la condizione dei produttori regolari.
Proposte concrete per tutelare i produttori
Per arginare il fenomeno, Battaglia propone l’istituzione di un tavolo di lavoro tra istituzioni e commercianti della provincia, volto a trovare soluzioni efficaci: abbassare i prezzi per chi opera senza partita IVA, scoraggiando i furti; aumentare i prezzi riconosciuti ai produttori regolari, premiando chi rispetta le regole.
La filiera della carruba, risorsa strategica
La provincia di Ragusa conta migliaia di ettari di carrubeti, un patrimonio economico e occupazionale che non può essere messo a rischio da furti e concorrenza sleale. “Solo tutelando i produttori regolari – conclude Battaglia – potremo salvaguardare la filiera e garantire sviluppo e sicurezza al territorio”.
