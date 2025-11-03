Fumo vietato ai giovani e ai turisti: le Maldive prime nel mondo

Una svolta storica arriva dall’Oceano Indiano. Da oggi, alle Maldive è vietato fumare, acquistare o vendere tabacco a chiunque sia nato dal 1° gennaio 2007 in poi. Una misura senza precedenti che vale non solo per i cittadini maldiviani, ma anche per i turisti: chi rientra nella fascia dei “post 2007”, infatti, non potrà accendere nemmeno una sigaretta, neppure in vacanza.

Il provvedimento, promosso dal presidente Mohamed Muizzu e annunciato dal Ministero della Sanità, punta a costruire una “generazione libera dal tabacco” e a ridurre drasticamente l’impatto del fumo sulla salute pubblica. Le Maldive diventano così il primo Paese al mondo ad applicare un divieto generazionale totale.

La legge prevede sanzioni severe: i rivenditori che vendono sigarette ai nati dopo il 2007 rischiano multe fino a 50.000 rufiyaa (oltre 2.600 euro). Resta inoltre il bando assoluto sulle sigarette elettroniche e sui dispositivi da svapo, vietati a chiunque, indipendentemente dall’età.

L’iniziativa interessa anche il turismo di lusso, settore vitale per l’economia dell’arcipelago: chi soggiorna nei resort dovrà rispettare le stesse regole. “Il divieto si applica a tutti i presenti nel territorio maldiviano — ha spiegato il Ministero —, residenti e visitatori compresi”.

Mentre altri Paesi si muovono nella stessa direzione — Regno Unito e Unione Europea mirano a creare entro il 2040 una generazione “smoke-free” — le Maldive diventano un laboratorio mondiale di salute pubblica, prendendo il posto della Nuova Zelanda, che aveva introdotto un divieto simile ma poi lo ha abrogato nel 2023.

Con questa decisione, la piccola nazione insulare lancia un messaggio potente al mondo: il futuro, per i più giovani, deve essere senza fumo e senza compromessi.

