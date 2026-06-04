Fumo dal litorale, bagnante chiama i soccorsi: due denunciati a Ispica

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Intervento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo sul litorale di Ispica dopo la segnalazione tempestiva di un bagnante che aveva notato una colonna di fumo provenire da una duna a ridosso della spiaggia. L’allarme, immediatamente comunicato alla Sala Operativa, ha permesso un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Grazie all’azione dei militari, è stato possibile identificare i presunti responsabili del rogo. I soggetti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria di Ragusa con l’accusa di combustione illecita di rifiuti, mentre l’area interessata è stata sottoposta a sequestro preventivo, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini.

L’episodio riporta l’attenzione su un fenomeno particolarmente grave, soprattutto nel periodo estivo, quando le spiagge risultano più frequentate. L’abbandono dei rifiuti e la loro combustione rappresentano infatti un danno significativo per l’ecosistema costiero e costituiscono un illecito penale severamente punito dalla normativa ambientale.

Il Codice dell’Ambiente prevede pene detentive che variano in base alla tipologia dei rifiuti: da due a cinque anni di reclusione nel caso di rifiuti non pericolosi, e da tre a sei anni se si tratta di materiali pericolosi. Oltre alle sanzioni penali, è previsto anche l’obbligo di ripristino dei luoghi e bonifica dell’area a carico dei responsabili.

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