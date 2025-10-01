Fumarole e abusivismo edilizio: due persone denunciate nel vittoriese

Un 37enne denunciato a Scoglitti per combustione illecita di rifiuti e una grande area è stata sequestrata per abusivismo edilizio. Il fenomeno delle “fumarole” che continua ancora in provincia di Ragusa. I carabinieri, durante un controllo nella frazione marinara di Scoglitti, hanno scoperto due gravi illeciti che hanno portato al deferimento di due uomini del posto.

Fumarole: fermato un 37enne per combustione illecita di rifiuti

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno sorpreso un 37enne vittoriese, C.F., intento ad alimentare un rogo di rifiuti di varia natura. Sul fuoco erano stati gettati plastica, legno e scarti agricoli derivanti dalla sua azienda.

Il fenomeno delle cosiddette “fumarole”, purtroppo ancora diffuso in alcune aree agricole della provincia, rappresenta un grave danno per l’ambiente e la salute dei cittadini a causa delle sostanze tossiche sprigionate dalla combustione di materiali non smaltiti correttamente.

Abusivismo edilizio in area vincolata: sequestrati 20 mila mq

Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo di un’area agricola di circa 20.000 mq, sottoposta a vincolo paesaggistico e pertinente a un’azienda gestita da C.A., 36enne albanese residente a Vittoria.

L’uomo, privo di autorizzazioni, stava eseguendo lavori di sbancamento per la futura realizzazione di un impianto serricolo. L’intera area è stata posta sotto sequestro per impedire il proseguimento dei lavori.

Denunce e presunzione di innocenza

Entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le accuse sono rispettivamente di “abbandono e illecita combustione di rifiuti” e di “abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.

Resta salva la loro presunzione di innocenza, in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.

