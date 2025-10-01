Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Fumarole e abusivismo edilizio: due persone denunciate nel vittoriese
01 Ott 2025 09:48
Un 37enne denunciato a Scoglitti per combustione illecita di rifiuti e una grande area è stata sequestrata per abusivismo edilizio. Il fenomeno delle “fumarole” che continua ancora in provincia di Ragusa. I carabinieri, durante un controllo nella frazione marinara di Scoglitti, hanno scoperto due gravi illeciti che hanno portato al deferimento di due uomini del posto.
Fumarole: fermato un 37enne per combustione illecita di rifiuti
Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno sorpreso un 37enne vittoriese, C.F., intento ad alimentare un rogo di rifiuti di varia natura. Sul fuoco erano stati gettati plastica, legno e scarti agricoli derivanti dalla sua azienda.
Il fenomeno delle cosiddette “fumarole”, purtroppo ancora diffuso in alcune aree agricole della provincia, rappresenta un grave danno per l’ambiente e la salute dei cittadini a causa delle sostanze tossiche sprigionate dalla combustione di materiali non smaltiti correttamente.
Abusivismo edilizio in area vincolata: sequestrati 20 mila mq
Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo di un’area agricola di circa 20.000 mq, sottoposta a vincolo paesaggistico e pertinente a un’azienda gestita da C.A., 36enne albanese residente a Vittoria.
L’uomo, privo di autorizzazioni, stava eseguendo lavori di sbancamento per la futura realizzazione di un impianto serricolo. L’intera area è stata posta sotto sequestro per impedire il proseguimento dei lavori.
Denunce e presunzione di innocenza
Entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le accuse sono rispettivamente di “abbandono e illecita combustione di rifiuti” e di “abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.
Resta salva la loro presunzione di innocenza, in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.
