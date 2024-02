Fumarole a Scoglitti: denunciato imprenditore agricolo

Bruciava scarti d’agricoltura e materiali plastici: i carabinieri lo denunciano. Un cittadino vittoriese di 45 anni, D.G.G., imprenditore agricolo, è stato denunciato perché scoperto a Scoglitti a bruciare rifiuti in modo illecito. E’ il fenomeno delle cosiddette “fumarole” che appesta l’aria della zona provocando danni ambientali e alla salute dei cittadini.

SEQUESTRATA ANCHE L’AREA

I carabinieri sono arrivati in un terreno in zona Scoglitti e hanno avviato alcune indagini. Il cittadino vittoriese è stato colto in flagranza e per questo è stato denunciato per illecita combustione di rifiuti. Una porzione di terreno di circa 100 mq è stata sequestrata.

