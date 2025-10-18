Frigintini Calcio, missione riscatto a Rosolini: sfida al Noto nel derby barocco

Quarta giornata del campionato di Promozione Sicilia e nuova, delicata sfida per il Frigintini Calcio, atteso domenica pomeriggio al “Salvatore Consales” di Rosolini per affrontare il Noto Calcio di Danilo Gallo.

I rossoblù di Ciccio Di Rosa arrivano all’appuntamento reduci da tre sconfitte consecutive e ancora a secco di reti in questo avvio di stagione, ma il gruppo modicano ha mostrato segnali di crescita e la voglia di invertire la rotta.

Frigintini, serve il cambio di passo

“Il nostro obiettivo è cominciare a fare punti – spiega Ciccio Di Rosa, tecnico del Frigintini – anche se sappiamo che affronteremo una grande squadra come il Noto. Sarà un’altra battaglia, come tutte quelle di questo campionato. Affrontiamo un gruppo di valore, guidato da un allenatore che stimo molto come Danilo Gallo”.

Il tecnico rossoblù sottolinea l’atteggiamento positivo dei suoi ragazzi, nonostante i risultati negativi: “Nonostante le sconfitte, i ragazzi stanno facendo benissimo. Sappiamo che i punti arriveranno solo con il lavoro settimanale e con la massima espressione del gioco di squadra. Il nostro obiettivo resta la salvezza, da raggiungere con mentalità, condizione fisica e organizzazione tattica.”

Di Rosa guarda con fiducia al futuro: “Il gol arriverà, ne sono certo. I ragazzi stanno acquisendo esperienza, e questo percorso ci permetterà di crescere e di raggiungere la permanenza in categoria. Abbiamo affrontato grandi squadre, ma sempre a viso aperto. Questo significa che la strada intrapresa è quella giusta.”

Noto Calcio in cerca di conferme Sul fronte opposto, il Noto Calcio vuole dare continuità alla buona prestazione offerta contro la corazzata Akragas, battuta solo nel finale (2–1). La squadra di Danilo Gallo, pur condizionata dagli infortuni, ha dimostrato di poter competere con le migliori del girone.

“Contro il Frigintini – ha dichiarato il tecnico Gallo nel pre-partita – dovremo essere bravi a spezzare il ritmo e gestire l’intensità. Vogliamo fare risultato davanti al nostro pubblico.” Designazione arbitrale Il derby barocco del “Consales” sarà diretto dal messinese Gabriele Flamingo, coadiuvato da Francesco Quattrotto (Messina) e Davide Iannì (Siracusa).

Fischio d’inizio alle ore 15:30.

