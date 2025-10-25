Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Frigintini Calcio, al “Barone” debutta l’inno rossoblù: è il giorno del riscatto
25 Ott 2025 10:14
Domani pomeriggio, alle ore 15, il Frigintini Calcio torna sul campo amico del “Vincenzo Barone” per affrontare la Sommatinese, nel match valido per la quinta giornata del Girone D del Campionato di Promozione.
La squadra di Ciccio Di Rosa è chiamata a una prova di carattere dopo la sconfitta di domenica scorsa al “Consales” contro il Noto. I rossoblù sono ancora alla ricerca del primo risultato utile della stagione e vogliono invertire un trend negativo che pesa sulla classifica e sul morale del gruppo.
Un progetto giovane che guarda al futuro
A spiegare lo spirito della squadra è il direttore sportivo Sergio Cappello, che difende con convinzione la filosofia societaria:
«Dopo quattro sconfitte che fanno male – spiega Cappello – andremo in campo per lottare fino all’ultimo secondo. Sappiamo che il nostro è un progetto giovani, e questo comporta inevitabilmente delle difficoltà iniziali, ma i ragazzi hanno qualità tecniche e tanta voglia di crescere».
Il DS conferma l’impegno della società anche sul mercato: «Siamo vigili, perché la Promozione è un campionato duro, con squadre esperte e organizzate. A noi serve quella grinta e quella maturità che solo chi conosce bene la categoria può dare. Ma Di Rosa e il suo staff stanno lavorando bene, e la convocazione di tre nostri giocatori in rappresentativa è già una grande soddisfazione».
ebutta l’inno del Frigintini: simbolo di unità e passione
Domenica sarà una giornata speciale anche per un altro motivo: per la prima volta al “Barone” risuonerà il nuovo inno ufficiale del Frigintini Calcio, voluto dal dirigente Michele Giannone. «L’inno è un momento di cohesione e identità, un simbolo che unisce giocatori, dirigenti e tifosi – spiega Giannone –. Nasce dall’idea che il tifo sia una passione condivisa, capace di far sentire uniti anche chi non si conosce. Speriamo che sia di buon auspicio per i nostri ragazzi e li accompagni verso le prime vittorie».
L’arbitraggio
La gara Frigintini Calcio – Sommatinese sarà diretta dal signor Lorenzo Schiavone della sezione AIA di Siracusa, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Malpasso (Siracusa) e Giuseppe Di Blasi (Ragusa).
