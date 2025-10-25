Frigintini Calcio, al “Barone” debutta l’inno rossoblù: è il giorno del riscatto

Domani pomeriggio, alle ore 15, il Frigintini Calcio torna sul campo amico del “Vincenzo Barone” per affrontare la Sommatinese, nel match valido per la quinta giornata del Girone D del Campionato di Promozione.

La squadra di Ciccio Di Rosa è chiamata a una prova di carattere dopo la sconfitta di domenica scorsa al “Consales” contro il Noto. I rossoblù sono ancora alla ricerca del primo risultato utile della stagione e vogliono invertire un trend negativo che pesa sulla classifica e sul morale del gruppo.

Un progetto giovane che guarda al futuro

A spiegare lo spirito della squadra è il direttore sportivo Sergio Cappello, che difende con convinzione la filosofia societaria:

«Dopo quattro sconfitte che fanno male – spiega Cappello – andremo in campo per lottare fino all’ultimo secondo. Sappiamo che il nostro è un progetto giovani, e questo comporta inevitabilmente delle difficoltà iniziali, ma i ragazzi hanno qualità tecniche e tanta voglia di crescere».

Il DS conferma l’impegno della società anche sul mercato: «Siamo vigili, perché la Promozione è un campionato duro, con squadre esperte e organizzate. A noi serve quella grinta e quella maturità che solo chi conosce bene la categoria può dare. Ma Di Rosa e il suo staff stanno lavorando bene, e la convocazione di tre nostri giocatori in rappresentativa è già una grande soddisfazione».

ebutta l’inno del Frigintini: simbolo di unità e passione Domenica sarà una giornata speciale anche per un altro motivo: per la prima volta al “Barone” risuonerà il nuovo inno ufficiale del Frigintini Calcio, voluto dal dirigente Michele Giannone. «L’inno è un momento di cohesione e identità, un simbolo che unisce giocatori, dirigenti e tifosi – spiega Giannone –. Nasce dall’idea che il tifo sia una passione condivisa, capace di far sentire uniti anche chi non si conosce. Speriamo che sia di buon auspicio per i nostri ragazzi e li accompagni verso le prime vittorie». L’arbitraggio La gara Frigintini Calcio – Sommatinese sarà diretta dal signor Lorenzo Schiavone della sezione AIA di Siracusa, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Malpasso (Siracusa) e Giuseppe Di Blasi (Ragusa).

