Frecce Tricolori e adrenalina: Catania capitale del volo. Ecco quando

*Catania* – Sarà un pomeriggio con il naso all’insù quello di domenica 4 maggio: il cielo del capoluogo etneo si accenderà con il *Catania Air Show 2025*, uno degli eventi più attesi dell’anno. L’appuntamento è alle 15:00 in *piazza Franco Battiato – Lungomare Ognina*, con *ingresso libero*.

Una giornata di grande spettacolo che apre ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche e promette emozioni forti tra acrobazie mozzafiato, simulazioni operative e l’immancabile magia delle *Frecce Tricolori*, attese per il gran finale previsto alle 17:30.

Il programma è ricco e coinvolgente. A decollare per primi saranno i velivoli dell’*Aero Club Catania*, seguiti dai sorvoli spettacolari degli *Eurofighter Efa 2000* e dalle acrobazie di precisione con l’*RV10 di Augusto Fonti*. Spazio anche alle dimostrazioni operative, come l’intervento di un *Canadair*, impiegato nella lotta agli incendi, e l’impressionante formazione con elicotteri di *Marina Militare, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Guardia Costiera*.

Non mancheranno i momenti ad alta tensione, come la *dimostrazione di intercettazione aerea* tra il P72A e gli Eurofighter e l’emozionante simulazione di ricerca e soccorso con l’elicottero *HH139*.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, sarà attivo a partire da sabato pomeriggio il *Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare*, con attività per grandi e bambini, esposizioni e stand informativi.

*Sabato 3 maggio* sono previste le *prove generali*, mentre durante la manifestazione di domenica *lo spazio aereo e lo specchio d’acqua antistante saranno interdetti* per ragioni di sicurezza.

Il Catania Air Show 2025 promette di unire spettacolo, emozione e cultura aeronautica in un unico grande evento, nel suggestivo scenario del lungomare etneo.

[image: image.png]



