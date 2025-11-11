Francesco Stornello è il nuovo segretario del PD di Modica: “Ora un partito unito e vicino ai cittadini”

Il Partito Democratico di Modica volta pagina.

Nella serata di ieri, presso la sede del circolo territoriale, si è tenuta la riunione del direttivo per l’elezione del nuovo segretario, dopo le dimissioni, presentate lo scorso settembre, da Salvatore Poidomani.

Al termine della votazione, il risultato ha premiato l’avvocato Francesco Stornello, che ha ottenuto 11 voti, contro i 6 di Andrea Giannone. Si sono inoltre registrate due schede bianche e una nulla.

A ufficializzare l’elezione è stato il segretario provinciale del PD di Ragusa, Angelo Curciullo, che ha espresso “le più vive congratulazioni a Francesco Stornello per la sua elezione a segretario del Circolo PD di Modica”, sottolineando la necessità di “rafforzare la presenza del partito in città e rilanciare la partecipazione politica sul territorio”.

Curciullo ha anche lanciato un appello all’unità:

“Da questa nuova fase – ha dichiarato – mi aspetto un lavoro comune, responsabile e collaborativo, per costruire un partito aperto, coeso e vicino ai cittadini.”

Il neo segretario, Francesco Stornello, ha parlato di “una scelta libera e democratica” e ha promesso di essere “il segretario di tutto il partito”:

“Il mio primo impegno sarà rivolto all’unità. Dialogherò con tutti, valorizzando ogni contributo, perché solo un partito coeso può essere forte e credibile. Il PD non esiste per sé stesso ma per servire la città. Il nostro obiettivo è rimettere il Partito Democratico al centro della vita di Modica, aprendoci ai cittadini e alle forze vive del territorio.”

Un messaggio chiaro, che richiama il bisogno di coesione e di radicamento politico nella città.

A congratularsi con Stornello è stato anche l’onorevole Nello Dipasquale, che ha definito l’elezione “un’occasione per rilanciare il PD come forza capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e offrire un’alternativa seria e concreta”.

“Solo un partito unito – ha aggiunto Dipasquale – può costruire risultati importanti per Modica e per l’intero territorio ibleo.”

Con la nomina di Stornello, il Partito Democratico modicano apre così una nuova fase di riorganizzazione e rilancio politico, all’insegna dell’ascolto, dell’unità e del rinnovato impegno civico.

© Riproduzione riservata