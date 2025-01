Francesco Puleio, nuovo procuratore di Ragusa. Domani, 8 gennaio, la cerimonia d’insediamento

Domani, 8 gennaio, presso il Palazzo di Giustizia di Ragusa, si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore della città, Francesco Puleio. L’evento è programmato per le ore 12 e segna un momento significativo per la giustizia del territorio ragusano.

Una carriera di prestigio

Francesco Puleio lascia l’incarico di procuratore aggiunto a Catania, subentrando a Fabio D’Anna, recentemente nominato procuratore generale a Caltanissetta. La sua nomina è stata approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) con un voto unanime, ad eccezione di un’astensione.

Puleio, entrato in magistratura nel 1986, ha avuto una carriera ricca e variegata. 1987: Giudice al Tribunale di Caltagirone. 1989: Sostituto procuratore a Catania. 2009: Procuratore a Modica. 2013: Sostituto procuratore a Ragusa, dopo la chiusura dell’ufficio giudiziario di Modica. 2016: Procuratore aggiunto a Catania.

Il percorso verso la nomina

La scelta di Puleio come procuratore di Ragusa è avvenuta nel contesto di una competizione per lo stesso ruolo a Catania. In quell’occasione, il plenum del CSM ha preferito Francesco Curcio a Puleio con un voto di scarto. Questa decisione è oggetto di tre ricorsi pendenti presso il Tar di Roma, presentati da Puleio e altri due procuratori aggiunti di Catania, Ignazio Fonzo e Sebastiano Ardita. L’udienza per questi ricorsi è fissata per il 19 marzo.

