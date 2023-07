Francesco Mauro al Vittoria Calcio

L’arrivo di Francesco Mauro rappresenta un importante colpo di mercato per il Vittoria. Il centrocampista di 23 anni ha dimostrato il suo talento nelle squadre in cui ha giocato in passato, accumulando esperienza sia nella Serie D che nella promozione. Il presidente Toti Miccoli sottolinea che Mauro era il primo obiettivo della stagione e che la società ha lavorato in sinergia per presentare il progetto calcistico del Vittoria. Viene evidenziato il fatto che Mauro sia apprezzato non solo come calciatore, ma anche come persona, e che rifletta lo stile della società che punta sulla professionalità e sulle doti umane dei giocatori.

Francesco Mauro stesso si mostra entusiasta di indossare la maglia del Vittoria e promette di dare il massimo, sottolineando la sua gratitudine per la fiducia dimostrata dai vertici societari e dal direttore sportivo Marco Cammarata, che ha fortemente voluto il suo arrivo.

Il direttore sportivo Cammarata si mostra soddisfatto dell’acquisizione di Mauro, affermando che il centrocampista è uno dei più quotati in Sicilia e che il suo ingresso nel Vittoria aumenterà il tasso tecnico della squadra. Si fa notare che non è stato facile portare Mauro nella squadra, considerando le numerose richieste che il calciatore aveva ricevuto, ma si sottolinea il fatto che Mauro abbia creduto nel progetto della società e non abbia esitato ad accettare l’offerta.

In sintesi, l’arrivo di Francesco Mauro rappresenta un importante rinforzo per il Vittoria, sia dal punto di vista tecnico che umano. La società si mostra entusiasta di accogliere il centrocampista e si prefigge di costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato.