Fra neve e fuoco: fontane di lava sull'Etna - Ragusa Oggi

Fra neve e fuoco: fontane di lava sull’Etna

Condividi su:

E’ in corso una copiosa attività stromboliana sull’Etna a carico di almeno due bocche del cratere di Sud-est che, dalle 3:15 circa, alimenta un trabocco lavico dalla nicchia di frana apertasi sul fianco sud-occidentale del Cratere di Sud-Est durante l’attività parossistica del 13 dicembre.

L’emissione lavica forma una piccola colata lavica diretta verso ovest che si sovrappone al campo lavico in raffreddamento. Dalle immagini delle telecamere termiche si osserva, inoltre, che il flusso lavico diretto in Valle del Bove non è più alimentato ed è in raffreddamento.

Dal punto di vista sismico, a partire dalle ore 1:30, si osserva un netto incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico che si attesta su valori alti.

In mattinata è previsto un nuovo sopralluogo da parte del personale Ingv-Oe nell’area sommitale dell’Etna per prelevare campioni dei prodotti emessi durante la fase parossistica.

In ogni caso, è innegabile lo spettacolo che l’Etna sta regalando in queste ore: un mix incredibile di lava e fuoco che raramente si riesce a vedere in altri posti del mondo.

Foto: La Sicilia Web