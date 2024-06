FOTO. Lo spettacolo dell’attività stromboliana dell’Etna

L’Etna, uno dei vulcani più attivi del mondo, continua a offrire spettacolari eruzioni, come mostrato in questa fotografia scattata da Gianni Tumino, catturata da Piano dei Grilli, vicino Bronte. La combinazione di una fotocamera avanzata e di un obiettivo di alta qualità, insieme a tecniche di post-produzione professionali, ha permesso di ottenere un’immagine dettagliata e suggestiva del vulcano in attività.

Dati tecnici

Località: Piano dei Grilli, Bronte. Data: 28 giugno 2024. Fotocamera: Canon EOS R5 mirrorless. Obiettivo: Canon RF zoom 100-500 mm @ 500 mm con tele extender Canon RF 2x. Esposizione: Somma di 4 pose da 6 secondi- Apertura: f/18ISO: 6400. Software utilizzati: Lightroom, Photoshop.

