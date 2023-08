Fosso di Guardia-Micenci a Donnalucata: da settimane attesa la bonifica

“Non siamo cittadini e villeggianti di serie B”, è l’amara constatazione dei villeggianti e dei residenti della zona urbana di Micenci-Fosso di Guardia che hanno solo la sfortuna di avere le proprie abitazioni in un’area, peraltro urbana, in cui insiste un canalone le cui competenze di pulizia sono del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa. L’intervento di bonifica della foce di questo grande canalone è causa di proteste. L’acqua che arriva alla foce (non si sa da dove arriva e comunque dalla zona a monte della provinciale) crea un pantano melmoso che, con le alte temperature, diventa il luogo preferito dalle zanzare che lì proliferano a migliaia.

La diatriba di sempre: deve intervenire il Comune di Scicli o il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa?

Sull’infrastruttura propria della Regione è chiaro che la pulizia ed il mantenimento di essa è di competenza dell’ente consortile ma alla foce ogni intervento deve essere autorizzato dal demanio perchè c’è anche spostamento di sabbia proprio per rimuovere la melma e bonificare l’area che è puzzolente e pericolosa. “Chiediamo che si intervenga con urgenza, sono trascorsi parecchi giorni dopo le assicurazioni ricevute – lamentano villeggianti e residenti – si sarebbe dovuto intervenire per eliminare il disagio ambientale. Ed invece, siamo qui ad attendere che la foce del canalone venga ripulito rendendo agevole il passaggio verso la spiaggia ed il mare”.