Forza Italia Giovani riparte dalla Sicilia: a Marina di Modica oltre 60 giovani per costruire la classe dirigente del futuro

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Ripartire dai giovani per costruire il futuro della Sicilia e rilanciare il radicamento di Forza Italia nei territori. È questo il messaggio emerso dall’iniziativa “RiGenerazione”, promossa da Forza Italia Giovani Sicilia e ospitata oggi a Marina di Modica, dove oltre sessanta giovani provenienti dalle nove province dell’Isola si sono confrontati sui temi dello sviluppo, dell’innovazione e delle opportunità per le nuove generazioni.

L’appuntamento ha rappresentato uno dei primi momenti politici della nuova fase organizzativa del partito in Sicilia, alla presenza del commissario regionale di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, del segretario nazionale dei giovani azzurri Simone Leoni e del segretario regionale Fabrizio Tantillo.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di avviare un percorso di ascolto e partecipazione rivolto alle nuove generazioni, chiamate a contribuire alla costruzione della futura classe dirigente del movimento.

«Ho voluto che uno dei primi appuntamenti di questa nuova fase di Forza Italia in Sicilia fosse dedicato proprio ai giovani», ha affermato Minardo nel corso dell’incontro. «Un partito che guarda al futuro deve avere il coraggio di investire sulle nuove generazioni, ascoltarle, coinvolgerle e affidare loro responsabilità vere. Nessuna comunità politica resta viva se non sa rigenerarsi».

Un concetto ripreso anche da Simone Leoni, che ha sottolineato la necessità di un contatto diretto con i territori. «Un segretario nazionale dei giovani che resta a Roma serve a poco. Bisogna stare nei territori e ascoltare», ha dichiarato. Dalla Sicilia, secondo Leoni, arrivano richieste precise: maggiore sicurezza, investimenti nell’innovazione, educazione finanziaria e all’intelligenza artificiale nelle scuole, infrastrutture moderne e servizi adeguati. «I giovani non chiedono assistenza ma opportunità. Vogliono una Sicilia nella quale poter restare, costruire il proprio futuro e vedere premiato il merito».

Al centro del confronto anche il tema dell’emigrazione giovanile e della necessità di invertire una tendenza che da anni priva la Sicilia di energie, competenze e professionalità. Per i partecipanti, la sfida consiste nel creare condizioni economiche, sociali e culturali capaci di rendere la permanenza nell’Isola una scelta libera e competitiva, e non una rinuncia alle proprie aspirazioni.

Per Fabrizio Tantillo, “RiGenerazione” rappresenta soltanto il primo passo di un percorso più ampio. «Vogliamo costruire uno spazio permanente di confronto, formazione e partecipazione per una nuova generazione di giovani amministratori, professionisti e militanti che intendono contribuire alla crescita della Sicilia e al rafforzamento di Forza Italia nei territori».

Durante la giornata sono stati affrontati temi strategici per il futuro dell’Isola: formazione, lavoro qualificato, turismo, innovazione tecnologica, merito e sviluppo delle competenze. Argomenti che, secondo gli organizzatori, dovranno costituire l’ossatura del programma politico rivolto alle nuove generazioni.

L’incontro di Marina di Modica segna così l’avvio di un percorso che Forza Italia Giovani intende sviluppare nei prossimi mesi attraverso nuove iniziative sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere un numero crescente di ragazzi nella vita pubblica e nella costruzione della futura leadership del partito in Sicilia.

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