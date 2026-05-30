“Canta che ti passa”, il talent che sta conquistando il pubblico: questa domenica 31 maggio la grande finale al Bon Ton Club Experience. Ecco come partecipare

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SANTA CROCE CAMERINA – Da semplice serata karaoke a vero e proprio talent show. È la parabola di “Canta che ti passa”, il format musicale che negli ultimi mesi ha saputo conquistare pubblico e partecipanti trasformandosi in uno degli appuntamenti più seguiti dell’intrattenimento locale.

La finalissima è in programma domenica al Bon Ton Club Experience di Santa Croce Camerina, dove andrà in scena l’atto conclusivo di un percorso iniziato quasi per gioco e cresciuto settimana dopo settimana grazie all’entusiasmo dei concorrenti e alla partecipazione del pubblico.

Nato come un appuntamento dedicato alla musica e al divertimento, “Canta che ti passa” ha rapidamente superato i confini della tradizionale serata karaoke. Con il passare del tempo sono aumentati i partecipanti, è cresciuto il seguito sui social e si è consolidata una vera community attorno al palco del Bon Ton.

Da qui l’evoluzione del format. Sono state introdotte classifiche, premi, momenti dedicati al coinvolgimento del pubblico e un percorso strutturato pensato per valorizzare chi decide di mettersi in gioco davanti a una platea sempre più numerosa.

Oggi il progetto raggiunge il suo punto più alto con una finale organizzata in pieno stile talent show. Secondo le anticipazioni diffuse dagli organizzatori, la serata sarà caratterizzata da una produzione particolarmente curata, con regia video professionale, riprese multicamera, backstage dedicati, interviste ai concorrenti e contenuti social pensati per raccontare ogni fase dell’evento.

Una formula moderna e coinvolgente che punta a trasformare la finalissima in un’esperienza immersiva sia per il pubblico presente sia per chi seguirà l’evento attraverso i canali digitali.

A rendere ancora più interessante l’appuntamento è l’attesa per alcune sorprese annunciate dagli organizzatori. Nelle ultime ore è stato infatti anticipato l’arrivo di un co-presentatore che affiancherà la conduzione della serata. Il nome resta ancora top secret, ma la promessa è quella di uno spettacolo destinato a lasciare il segno.

“La sorpresa verrà svelata presto. E questa finale sarà qualcosa che a Santa Croce difficilmente dimenticheranno”, fanno sapere dall’organizzazione, alimentando ulteriormente la curiosità attorno all’evento.

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche la giuria esterna composta da professionisti del settore. È già stata annunciata la presenza di Giannella Gulino, figura conosciuta nel panorama musicale del territorio anche per il suo legame con la scuola Calliope di Vittoria e mamma della cantante Rachele Amenta.

In palio ci saranno premi importanti, tra cui una registrazione professionale in studio, soggiorni e ulteriori riconoscimenti che verranno assegnati sia dalla giuria sia dal pubblico.

L’iniziativa coinvolgerà inoltre partner, attività del territorio e diverse realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare il talento emergente e dimostrare come un progetto nato in maniera spontanea possa trasformarsi in un format strutturato e ambizioso.

La crescita di “Canta che ti passa” è stata costruita puntata dopo puntata, grazie alla partecipazione dei concorrenti e all’affetto del pubblico che ha seguito ogni fase del percorso. Un successo che ha attirato attenzione anche nel panorama dell’informazione locale, con RagusaOggi che accompagnerà la finalissima come media partner esclusivo dell’evento.

E mentre cresce l’attesa per conoscere il nome del vincitore, gli organizzatori guardano già oltre. Tra le ipotesi al vaglio c’è infatti una possibile edizione estiva itinerante che potrebbe portare il format anche a Scoglitti, confermando la volontà di continuare a investire su un progetto che ha saputo trasformare la passione per il canto in un vero spettacolo.

Domenica, al Bon Ton Club Experience, il sipario si alzerà sull’ultimo atto di questa avventura. Tra musica, emozioni e applausi, qualcuno proverà a trasformare il proprio sogno in realtà.

A rendere ancora più interessante il progetto c’è anche la collaborazione come media partner esclusivo della finalissima con RagusaOggi, segnale di quanto il format stia attirando attenzione anche nel panorama dell’informazione locale. Per saperne di piu’ e per partecipare vai su https://bonton.work/cantachetipassa

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