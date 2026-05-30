Tre inaugurazioni nello stesso giorno, tre nuovi presìdi sanitari operativi sul territorio e un messaggio chiaro: la sanità territoriale cambia volto. L’ASP di Ragusa compie un passo decisivo nel rafforzamento dell’assistenza di prossimità inaugurando contemporaneamente gli Ospedali di Comunità di Comiso, Ragusa e Scicli. Le nuove strutture, realizzate grazie ai fondi del PNRR e secondo […]
Incendi nella zona di Vittoria: fiamme nella zona del “Tempio” e alla periferia della città
30 Mag 2026 17:07
Il primo caldo dell’estate ormai imminente ha provocato i primi incendi di stagione. A Vittoria sono stati segnalati alcuni incendi pere fortuna senza gravi conseguenze.
Un incendio si è sviluppato nella zona da tutti conosciuta come “Tempio”, alla periferia di Vittoria. Altri incendi anche in abitazione in via Ricasoli e alla periferia di via Cacciatori delle Alpi.
Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile e i vigili urbani
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