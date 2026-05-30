Premio “Arena d’Oro” 2026 a Marco Guccione: il musicista comisano premiato a Verona

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Seconda edizione del Premio Internazionale ‘Arena d’Oro©’ 2026. All’Arena di Verona si è svolta la cerimonia per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento, che premia artisti, imprenditori, professionisti e realtà il loro talento e valore umano nei rispettivi settori. Il premio è patrocinato dalla Provincia di Verona.

Il premio è stato conferito quest’anno, tra gli altri, al cantante e tastierista comisano Marco Guccione. Il riconoscimento, ispirato alla grandezza e al valore simbolico dell’Arena di Verona, ha celebrato personalità che, attraverso talento, impegno e valore umano, contribuiscono alla crescita culturale e sociale della comunità.

Marco Guccione ha conquistato il pubblico con i propri brani e con il progetto musicale dedicato ai Pooh. Proprio per questo, nel 2021, aveva ricevuto anche i complimenti di Roby Facchinetti.

In passato, il giovane talentuoso musicista comisano, aveva ricevuto anche il Premio Rai Cinema Channel nel 2018 e successivamente il titolo di Cavaliere della Pace,

Nella sua produzione, l’artista ha unito la musica alla solidarietà, come dimostrano il concerto di beneficenza a favore dei malati di Alzheimer del CEA di Ragusa e altri eventi. Nel 2010 il prefetto di Ragusa, Filippo Barboso, gli aveva consegnato una pergamena di riconoscimento, mentre la sindaco Maria Rita Schembari gli aveva consegnato una targa.

“In un mondo in cui la tecnologia sta prendendo il posto di numerose attività svolte dall’uomo – ha detto Guccione – penso che essa non potrà mai sostituire le relazioni umane e le emozioni. La musica permette di esternalizzare e condividere ciò che sentiamo”.

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