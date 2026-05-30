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Cani in spiaggia a Scoglitti: i bagnanti chiamano i vigili urbani
30 Mag 2026 17:08
Momenti di paura questa mattina nel litorale di Scoglitti. Alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza in spiaggia di alcuni cani che alcuni ritenevano pericolosi.
È stato richiesto l’intervento dei vigili urbani che hanno raccolto la segnalazione. Nel frattempo il branco si era allontanato. La situazione sarà monitorata dall’Ufficio Ambiente del comune che – se sarà necessario per comportamenti potenzialmente pericolosi – potrà predisporre le misure opportune: i cani – se la situazione persisterà potranno essere catturati e affidati a un canile.
(immagini di repertorio)
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