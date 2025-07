Forza Italia fa il tris: Monisteri segue Cassì e Leontini nel partito nato da Berlusconi. In arrivo anche la presidente del Consiglio di Modica?

di Michele Barbagallo e Pinella Drago – Anche Maria Monisteri, sindaco di Modica, ufficializza il suo ingresso in Forza Italia. Lo fa a qualche giorno di distanza dall’ingresso del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì- La notizia, già anticipata nei giorni scorsi da RagusaOggi, è stata confermata oggi a Roma nel corso di un incontro che ha sancito l’adesione della sindaca di Modica al partito fondato da Silvio Berlusconi. A formalizzare l’ingresso è stato il vicepremier Antonio Tajani, presidente nazionale di Forza Italia, che ha simbolicamente appuntato la spillina del partito sulla giacca di Monisteri. Presenti anche il segretario regionale Marcello Caruso e il segretario provinciale Giancarlo Cugnata e il deputato azzurro Nino Minardo, anche lui da poco ritornato in Forza Italia dopo esserne allontanato per qualche anno e aver militato nella Lega di Salvini.

L’adesione della prima cittadina di Modica rappresenta un nuovo, importante tassello nel percorso di rafforzamento del partito sul territorio ibleo, già segnato dall’ingresso del sindaco di Ragusa e, in tempi ancora poco precedenti, da quello del sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. Un processo che viene letto come un segnale chiaro della crescente attrattività di Forza Italia tra gli amministratori locali, in cerca di una casa politica moderata, strutturata e capace di rappresentare in modo efficace le istanze delle comunità.

La scelta di Maria Monisteri conferma dunque una fase di espansione del partito a livello provinciale, anche alla luce del ritorno di una figura centrale come Nino Minardo, oggi presidente della commissione difesa alla Camera. Il progetto forzista in provincia di Ragusa, secondo gli ambienti vicini al coordinamento, punta a coniugare visione amministrativa e capacità di interpretare i bisogni del territorio, in una fase di rinnovata ambizione politica.

Con l’ingresso della sindaca di Modica, Forza Italia consolida la sua presenza nei tre comuni più popolosi del territorio: Ragusa, Modica e Ispica. Un’operazione politica che non si limita alla ricerca del consenso ma che punta, nelle intenzioni dei vertici locali e regionali, a costruire una nuova classe dirigente fondata su qualità, pragmatismo e radicamento.

L’estate 2025 si conferma così come un momento di forte trasformazione nella geografia politica iblea, con Forza Italia sempre più protagonista. A Modica adesso resta da capire cosa accadrà in Consiglio comunale dove all’opposizione ci sono molti consiglieri della ex maggioranza di Monisteri, componenti della Democrazia Cristiana che, almeno sulla carta, è alleata di ferro di Forza Italia.

Secondo voci molto attendibili, la stessa strada della Monisteri dovrebbe a breve essere seguita, anche se l’ufficialità al momento non c’è, dal presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e dal suo gruppo composto da Fabio Borrometi, Piero Armenia, Daniela Spadaro, Corrado Roccasalvo.

