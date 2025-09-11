Forza Italia a Scicli. La curiosità: all’opposizione o in giunta?

Le anomalie di Scicli. Anomalie in seno a Forza Italia, il cui gruppo consiliare è composto da chi è con il sindaco Mario Marino e da chi si dice all’opposizione, un’opposizione critica seppure aperta alla bontà degli interventi amministrative. E da questo scenario cresce sempre più l’attesa di un incontro chiarificatore a tre: i vertici provinciali con il segretario Giancarlo Cugnata, la segreteria cittadina di Scicli guidata da Guglielmo Cartia e con al fianco la consigliera comunale Sabrina Micarelli che, se un tempo era l’ombra del primo cittadino (in campagna elettorale e nei primi due anni di amministrazione) ora si dice di sedere all’opposizione vagliando, di volta in volta, i provvedimenti che arrivano, a firma dell’attuale esecutivo, in consiglio comunale. Nonostante queste assicurazioni, la consigliera Sabrina Micarelli, al momento si trova all’opposizione. Con la maggioranza che sostiene il sindaco Marino ci sono i due consiglieri Enzo Giannone e Giuseppe Marino, il primo anche nel ruolo di assessore alle manutenzioni ed all’ambiente, che nei giorni scorsi hanno annunciato il loro ingresso fra gli Azzurri.

Da questo quadro sfilacciato Forza Italia si dice pronta ad uscire ed a mostrare compattezza.

Sui tempi e con quali modalità non si sa. E così si attende l’incontro fra i vertici provinciali e quelli locali per fare chiarezza. Ma soprattutto per fare capire a cittadini, elettori e simpatizzanti verso dove debbono volgere lo sguardo. Fra due anni si andrà alle urne per il rinnovo degli organismi comunali di gestione ed i tempi sono maturi. “Siamo al lavoro per la nostra città – commenta Enzo Giannone, storico uomo al fianco del parlamentare Nino Minardo – andiamo da un cantiere ad un altro, stiamo intervenendo per chiudere i cerchi su infrastrutture e viabilità. Alla città vogliamo offrire la nostra professionalità. Per quanto riguarda la politica, credo che presto tutto si sistemerà”.

© Riproduzione riservata