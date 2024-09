Formazione per sindaci ed amministratori locali di tutta l’isola. Il 6 ottobre a Siracusa

La giornata di studi dedicata alla comunicazione politica è del FI-PPE al Parlamento europeo. Si terrà all’Open Land di viale Epipoli a Siracusa dalle 10 alle 18. A curarla l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia a Bruxelles e Strasburgo. L’incontro è rivolto alla partecipazione di sindaci ed amministratori locali da tutta la Sicilia.

Il confronto

A loro verrà data l’opportunità di confrontarsi con diversi esperti e professionisti specializzati, con l’obiettivo di migliorare le proprie abilità comunicative e affrontare le questioni nodali del settore. “Da sempre ne siamo convinti: la politica non si improvvisa – afferma l’eurodeputato Falcone presentando l’iniziativa – perché chi si occupa della cosa pubblica sarà responsabile del bene comune e dunque del nostro futuro delle comunità governate.

Qualcosa di troppo importante per essere lasciato al caso. Ecco perché vogliamo stare vicino ai nostri sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali, facendo formazione e approfondimento, fornendo loro una vera e propria cassetta degli attrezzi per onorare al meglio il ruolo. Abbiamo scelto di partire dalla comunicazione politica – spiega l’azzurro Falcone – perché, in tempi così complessi e veloci, comunicare bene non serve solo a rafforzare il consenso. Comunicare con onestà, contenuti e capacità contribuisce, infatti, a rafforzare il sistema democratico a tutti i livelli, costruendo un nuovo rapporto di fiducia fra politica ed elettori”.





