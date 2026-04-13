Formazione e inclusione sociale: a Ragusa al via il corso gratuito per mediatori familiari

Il Comune di Ragusa, in coerenza con il protocollo d’intesa siglato con l’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), apre le iscrizioni al nuovo Corso di Aggiornamento Professionale per Mediatori Familiari, un’iniziativa dedicata alla crescita delle competenze nel campo della gestione dei conflitti e del supporto alle famiglie.

Il percorso formativo nasce in collaborazione con il Consorzio Sol.Co. e risponde ai requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 151/2023, risultando ufficialmente riconosciuto dall’A.I.Me.F. ai fini dell’aggiornamento professionale continuo con Codice A.P.C. n. 0052/2026.

Il corso sarà curato dal dottor Natale Cento e si articolerà in un totale di 20 ore di formazione, suddivise in cinque moduli da quattro ore ciascuno. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in presenza presso la Sala conferenze dell’Assessorato ai Servizi Sociali, in via Mario Spadola 56 a Ragusa.

Il percorso avrà inizio il 29 aprile 2026 e si concluderà il 16 settembre 2026. La partecipazione è completamente gratuita e rappresenta un’opportunità significativa di aggiornamento professionale per mediatori e mediatrici familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 27 aprile 2026.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessora alle Politiche per l’Inclusione e i Servizi Sociali, Elvira Adamo, che evidenzia come il corso rappresenti un investimento strategico nella formazione degli operatori del settore.

“Si tratta di un’importante opportunità di crescita professionale – dichiara l’assessora – che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare i servizi a supporto delle famiglie. Investire nella formazione dei mediatori significa promuovere strumenti efficaci per la gestione dei conflitti e la tutela delle relazioni, contribuendo al benessere della comunità e a un sistema sociale più inclusivo”.

Tutta la documentazione, compreso avviso, programma e modulistica, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa.

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