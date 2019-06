Fondi per poco meno di 2,4 milioni dalla Regione al Comune di Scicli - Ragusa Oggi

Fondi per poco meno di 2,4 milioni dalla Regione al Comune di Scicli

Condividi su:

Fondi per l’ammontare di poco meno di 2,4 milioni di euro sono stati destinati dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, servizio 7, politiche urbane abitative, al Comune di Scicli.

A darne notizia è l’on. Orazio Ragusa che sottolinea come queste risorse economiche serviranno per riqualificare alcuni dei più importanti monumenti presenti in città. In particolare, per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria del Gesù arriverà un finanziamento dell’ammontare complessivo di 800.000 euro proveniente dalle risorse del fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 e rientranti nell’intervento strategico denominato “Interventi sui beni culturali storico-artistici di culto”.

Altri 795.000 euro, invece, serviranno per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di via Regaldi 43, di proprietà della Congregazione delle suore domenicane del Sacro Cuore, e per un intervento di recupero e conservazione del convento Santissimo Rosario. Anche in questo caso i fondi fanno parte dell’intervento strategico denominato “Interventi sui beni culturali storico-artistici di culto”. Infine, altri 794.200 euro arriveranno per i lavori di manutenzione straordinaria dell’edifico di via Francesco Mormino Penna n. 65, destinato a casa di riposo ricovero Carpentieri. In questo caso le risorse saranno prelevate del fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020, rientrante nell’intervento strategico denominato “Interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia”.

“Come è facile intuire – afferma il deputato regionale – questi stanziamenti provenienti dalla Regione, consentiranno al Comune di Scicli di mettere mano a una serie di azioni attese da parecchio tempo e che contribuiranno a sanare delle criticità più volte evidenziate. Ci attendiamo, naturalmente, che da parte dell’ente locale territoriale ci possa essere la dovuta attenzione per garantire il completamento dell’iter e fare in modo che lo stesso possa arrivare a conclusione nella maniera auspicata da tutti. Ringraziamo il governatore Nello Musumeci e l’assessore regionale Marco Falcone per avere raccolto le segnalazioni e avere fatto in modo che le stesse si traducessero in atti concreti. Inutile aggiungere che la possibilità di attivare cantieri così importanti in città significa anche una piccola boccata d’ossigeno per l’edilizia e per l’occupazione più in generale. Aspetti che, di questi tempi, non sono affatto secondari”.

Nella foto: il convento del Rosario di Scicli