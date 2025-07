Folla a Ragusa per i Recruiting Days del Gruppo Arena: in centinaia per un posto nel nuovo supermercato

Non è un concerto, non è un evento in piazza. Eppure, la fila è lunghissima. A Ragusa, il lavoro chiama, e in centinaia hanno risposto.

Davanti il Relais Antica Badia – San Maurizio 1619 in Corso Italia, questa mattina, è cominciata la corsa per un posto nel nuovo supermercato del Gruppo Arena. Un’opportunità che in tantissimi sperano di trasformare in realtà.

Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di persone si sono presentate con curriculum e foto formato tessera alla mano, nella speranza di poter accedere ai colloqui riservati ai candidati che avevano completato la procedura online.

Un flusso continuo, ordinato ma impressionante: studenti, giovani alla ricerca del primo impiego, ma anche adulti con esperienze pregresse che puntano a un reinserimento lavorativo stabile. Il requisito richiesto era un diploma o una laurea, ma il Gruppo Arena – leader nella grande distribuzione in Sicilia – ha dichiarato di voler valutare con attenzione anche profili junior, offrendo possibilità di formazione interna e crescita professionale.

I Recruiting Days, in programma anche il 16, 24 e 25 luglio, stanno diventando uno specchio fedele della ricerca di lavoro che attraversa il territorio: dietro ogni candidatura c’è una storia, una speranza, un tentativo concreto di costruire il proprio futuro.

Il nuovo supermercato rappresenta, in questo senso, molto più di un’opportunità occupazionale: è il segnale tangibile di un tessuto economico che si muove, di una città che attrae investimenti, e di cittadini pronti a mettersi in gioco. La selezione riguarda diverse figure professionali, dagli addetti ai reparti (gastronomia, salumeria, macelleria, ortofrutta) ai cuochi e agli addetti vendita generici.

L’iniziativa ha generato una risposta fortissima, che non è solo un fenomeno locale ma parte di una tendenza più ampia: in una fase storica in cui il lavoro è sempre più precario o difficile da trovare, ogni possibilità viene colta con determinazione. E scene come quella vista davanti all’Antica Badia – volti giovani ed emozionati, genitori con figli al seguito, gente comune che sfoglia nervosamente il proprio CV – raccontano molto più di una selezione: raccontano il desiderio, condiviso e profondo, di rimettersi in cammino.

Il Gruppo Arena, da parte sua, conferma l’attenzione sulla scelta di Ragusa, non casuale: la città è vista come un punto strategico in espansione, con un bacino di utenza solido.

L’appuntamento, ora, è per i prossimi giorni di selezione. Ma intanto, la prima giornata ha già lasciato il segno, tra file ordinate, emozioni trattenute e colloqui sperati.

© Riproduzione riservata