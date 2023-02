Flussi turistici per nove mesi l’anno. Scicli mira a raggiungere questo obiettivo

Camminare insieme per avviare un percorso di destagionalizzazione del turismo in una terra, quale quella iblea e sciclitana in particolare, che non conosce più inverni freddi ma temperature miti e caldi per nove mesi l’anno. Camminare insieme anche per affrontare temi come la gestione dei dehors, la sicurezza nel territorio, il decoro urbano e la programmazione turistica. Ampio, su questi argomenti, nei giorni scorsi è stato il confronto fra l’assessore al turismo, Peppe Puglisi, l’assessore all’urbanistica ed ai lavori pubblici Enzo Giannone ed i rappresentanti delle sezioni locali di Confcommercio, Cna e Confartigianato e della Pmi Centro servizi. “Il nostro Comune è dotato di un suo regolamento sui dehors – spiega l’assessore Puglisi – di per sé è un buon regolamento, c’è solo da rivedere qualcosa, ritengo solo un paio di articoli. Naturalmente ciò non lo faremo da soli, non faremo cadere sulla città e sugli imprenditori eventuali nuove regole sui dehors se prima non ci confronteremo con la categoria. E’ uno stile di lavoro, questo, che adotteremo per ogni argomento da trattare”.

Il problema sicurezza è sotto le lenti di ingrandimento delle forze di polizia ma anche dell’Amministrazione.

“Uno dei prossimi incontri, quello che terremo venerdì della prossima settimana, sarà incentrato proprio su questo. E’ nostra volontà recuperare piazza Italia e largo Gramsci, entrambi grandi spazi al centro, e consegnarli in piena sicurezza alla città. E ciò lo faremo stando al fianco degli operatori commerciali e degli esercenti della zona. Ritornare a fare pulsare questa parte del centro come lo era una volta, è uno dei nostri impegni condiviso dalla comunità locale, peraltro”. Per quanto riguarda la programmazione turistica da marzo a dicembre non ci saranno pause con una serie di eventi di forte attrazione”.

Programmazione e garanzia di sicurezza non sono solo appannaggio del centro storico.

“Non c’è più un centro storico che attrae il turista ed il cittadino residente bensì un’intera città e le borgate della fascia costiera. Il territorio è un unicum su cui intervenire coinvolgendo tutti. Da qui la volontà di lavorare con tutti i soggetti imprenditoriali, i rappresentanti di categoria ognuno per le specifiche competenze e per le idee di sviluppo che hanno del territorio”.

Dai rappresentanti delle imprese l’input a continuare un percorso avviato con questi tavoli tematici.

“Prendiamo atto degli impegni presi dall’Amministrazione e del suo voler continuare il lavoro di ascolto e di confronto con le associazioni delle imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale e di come si voglia portare avanti il nostro obiettivo che è quello di sostenere al meglio la crescita del tessuto economico locale. Percorso volto a tutelare le imprese che lo compongono”.